وزير العمل: لهذا السبب فُرضت الرسوم على العمالة الوافدة

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص أن 85% من العمالة الوافدة مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوية، مبينا أن الهدف من الرسوم هو استقطاب الكفاءات المتميزة منهم.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الشرقية الاقتصادي 2017، الذي تنظمه غرفة الشرقية أن وزارته تستهدف تخفيض نسبة البطالة إلى 7% قبل حلول 2030.

وأوضح الوزير أن نسبة النساء في القطاع الخاص لا تتجاوز 15%، متوقعاً ارتفاعها إلى 25% قبل حلول 2030، مشيراً إلى أن النساء مؤهلات لشغل مناصب قيادية عليا في الشركات العملاقة بعد أن كانت مناصبهن مقتصرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة،بحسب “الاقتصادية” .