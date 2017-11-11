 للنساء.. انتبهن لهذه الأعراض لتشخيص مبكر لسرطان المبيض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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للنساء.. انتبهن لهذه الأعراض لتشخيص مبكر لسرطان المبيض

للنساء.. انتبهن لهذه الأعراض لتشخيص مبكر لسرطان المبيض
المناطق - وكالات

يساعد التشخيص المبكر لمرض السرطان على تعزيز فرص العلاج، بصورة لافتة، ولذلك ينصح خبراء باستشارة الطبيب متى ما شعر النساء بأعراض غريبة.

ويعرف سرطان المبيض بـ”القاتل الصامت”، ويشكل تاسع ورم خبيث يستهدف صحة النساء في الولايات المتحدة، وفق ما نقلت “هيلث داي نيوز”.

ولا تعرف حتى اليوم أسباب محددة لسرطان المبيض، لكنه يكثر لدى من تخطت أعمارهن 55 عاما، فضلا عن عامل الوراثة.

ومن الأعراض التي يتوجب أن تنتبه إليها المرأة، الإحساس بألم في منطقة الحوض أو أسفل البطن، فضلا عن حصول انتفاخ أو تورم في تلك المنطقة.

ويتوجب على النساء، الانتباه إلى بعض الأعراض التي يبدو بعضها عاديا لكن اجتماعها مع بعضها البعض قد يؤذن بوجود السرطان وأهم تلك الأعراض الإسهال والإمساك والغثيان والقيء وفقدان الشهبية والتبول بشكل غير معتاد.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، تخضع المصابات بسرطان المبيض، للعلاج بالجراحة أو بـ”الكيماوي”، لكن مرحلة التشخيص قد تكون حاسمة في التعافي من هذا المرض الخبيث.

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