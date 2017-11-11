 اجتماع عسكري في مأرب.. والأحمر يؤكد: معركتنا في اليمن مع إيران وحزب الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اجتماع عسكري في مأرب.. والأحمر يؤكد: معركتنا في اليمن مع إيران وحزب الله للنساء.. انتبهن لهذه الأعراض لتشخيص مبكر لسرطان المبيض مطالبات محلية ودولية للرئيس اللبناني بالتدخل لوقف ممارسات حزب الله وزير العمل: لهذا السبب فُرضت الرسوم على العمالة الوافدة آل الشيخ للجماهير الأهلاوية: لن نقبل أية إهانة للمؤسسات الرياضية.. ولن يهزنا أي هشتاق (فيديو) لا تحاول التشاجر مع طاه وإن لم يعجبك طعامه.. وهذا الفيديو أكبر الدليل صور الأمير محمد بن سلمان في شوارع طرابلس: “رجل المبادئ والاعتدال” تعرف على المواطن المختطف في لبنان .. وتفاصيل تلقي زوجته اتصالا من الخاطفين خطوات بسيطة لخداع “واتساب” ومسح الرسائل بعد أسبوع كامل من إرسالها ! مفتي طرابلس: الأيام الماضية كانت مسرحا للتجاوزات الكبيرة لحزب الله غارات مكثفة للتحالف تدك مقر “وزارة دفاع الحوثيين” حريق ضخم بأحد أنابيب النفط بدوار بوري القريب من سوق واقف بالبحرين

اجتماع عسكري في مأرب.. والأحمر يؤكد: معركتنا في اليمن مع إيران وحزب الله

المناطق - وكالات

قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، “إن المعركة في اليمن ليست مع ميليشيات الحوثي فقط وإنما مع إيران وحزب الله ومن ورائهم”.

وحذر من استمرار دعم إيران للحوثيين وتزويدهم بمختلف أنواع الأسلحة والصواريخ الحديثة المتطورة، موضحاً أنها “لم تكن موجودة لدى الجيش اليمني سابقاً”.

وأكد الأحمر، لدى ترؤسه اجتماعا عسكريا، في مأرب (شمال شرقي صنعاء)، أن إيران وحزب الله لم يقدما لليمن إلا الموت والخراب والدمار.

ونبه من الخطر الحقيقي لانقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، على السلم والأمن الإقليمي الدولي والملاحة الدولية.

ودان نائب الرئيس اليمني، بشدة استهداف المدنيين وإطلاق الصواريخ باتجاه الرياض ومكة واعتداءات الحوثيين على السفن في المياه الإقليمية والدولية، وتهديدهم المستمر بوقف الملاحة الدولية.

وثمن دعم وإسناد الأشقاء في دول التحالف الداعمة للشرعية وفي مقدمتها السعودية، وكل الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت إرادة اليمنيين.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>