اجتماع عسكري في مأرب.. والأحمر يؤكد: معركتنا في اليمن مع إيران وحزب الله

قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، “إن المعركة في اليمن ليست مع ميليشيات الحوثي فقط وإنما مع إيران وحزب الله ومن ورائهم”.

وحذر من استمرار دعم إيران للحوثيين وتزويدهم بمختلف أنواع الأسلحة والصواريخ الحديثة المتطورة، موضحاً أنها “لم تكن موجودة لدى الجيش اليمني سابقاً”.

وأكد الأحمر، لدى ترؤسه اجتماعا عسكريا، في مأرب (شمال شرقي صنعاء)، أن إيران وحزب الله لم يقدما لليمن إلا الموت والخراب والدمار.

ونبه من الخطر الحقيقي لانقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، على السلم والأمن الإقليمي الدولي والملاحة الدولية.

ودان نائب الرئيس اليمني، بشدة استهداف المدنيين وإطلاق الصواريخ باتجاه الرياض ومكة واعتداءات الحوثيين على السفن في المياه الإقليمية والدولية، وتهديدهم المستمر بوقف الملاحة الدولية.

وثمن دعم وإسناد الأشقاء في دول التحالف الداعمة للشرعية وفي مقدمتها السعودية، وكل الدول الشقيقة والصديقة التي ساندت إرادة اليمنيين.