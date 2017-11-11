 اعتداء على أحد أفراد طاقم عبارة فرسان.. ومدير النقل بجازان: ما حدث فوضى | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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اعتداء على أحد أفراد طاقم عبارة فرسان.. ومدير النقل بجازان: ما حدث فوضى

اعتداء على أحد أفراد طاقم عبارة فرسان.. ومدير النقل بجازان: ما حدث فوضى
جازان - المناطق

قام مجموعة من الأشخاص مساء اليوم عقب وصول الرحله المسائية القادمة من جازان الى جزيرة فرسان بالتعدي على احد أفراد طاقم العباره ، وذلك عند طلبه منهم التوجه للنزول من المكان المخصص للرجال حيث قاموا بالاعتداء بالضرب من خمسة اشخاص امام الركاب من العائلات والأطفال والرجال في مشهد غير حضاري.

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة النقل بجازان المهندس محمد الحازمي أنا ما حدث امس الجمعة وفقا لما ذكره لي مشرفي العبارة من حادثة الاعتداء على أحد طاقم العبارة هو بلاشك عمل همجي وفوضوي ومهما كانت الأسباب لاينبغي أن يكون ذلك بهذه الطريقة … في صرح حكومي وخدمي وأمام مرأى الناس … حيث تعود تفاصيل هذه الحادثة انه عند وصول الرحلة المسائية لعبارات الركاب الى ميناء فرسان وأثناء نزول الركاب تواجد سبعة شبان عند بوابة خروج النساء راغبين النزول من نفس البوابة فقام عسكري حرس الحدود المسول عن حفظ الأمن داخل العباره بتوجيههم الى النزول من البوابة المخصصة للرجال وغادر حيث لم يكترثوا لذلك وبدأ النساء بالنزول من البوابة فقام احدهم بطلب انزال احد الأشخاص الذي برفقتهم كونه لايستطيع النزول مع الازدحام حيث كان يستخدم العكازات فرد عليهم المسوؤل عن بوابة النساء عليكم الابتعاد عن بوابة النساء كونهم بدأوا بالنزول وان احد الاشخاص لابد ان يتم نزوله على السلم الكهربائي المتوفر بالعبارة والذي تم تهيأته لخدمة مثل هذه الحالات ..
واضاف ان هذا واجب على الطاقم لتوفير سبل الراحة ، واشعرهم بأن عليهم الانتظار فلم يستجيبوا لذلك وقاموا بدفعه على الارض امام النساء والأطفال وانهالوا عليه بالضرب من قبل ستة اشخاص محدثين فوضى داخل العباره حتى تدخل حرس الحدود وقام الموظف بأبعادهم عنهم وقد تعرض للضرب في اجزاء متفرقة من جسدة نتيجة الضرب ومن هذا المنطلق وحفظا للحق العام والحق الخاص .
وذكر مدير النقل بأن ماحصل أحدث فوضى عارمة دون أي اعتبار لأي أحد مشيرا الى إن فرع وزارة النقل بجازان لن يتجاهل ماحصل وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات المتبعه الكفيلة لأخذ حق الموظف وحفظ حقها العام كون العباره مرفق عام وهي احدى مرافق وزارة النقل.

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