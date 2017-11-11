 رسمياً: السنغال إلى مونديال روسيا 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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رسمياً: السنغال إلى مونديال روسيا 2018

رسمياً: السنغال إلى مونديال روسيا 2018
المناطق_وكالات

ضمن منتخب السنغال الأول لكرة القدم مكانه في بطولة كأس العالم بروسيا العام المقبل، بفوزه على مضيفه جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين على ملعب بيتر موكابا، بمدينة بولوكوان، في إعادة لمباراة الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية.

وافتتح مهاجم وست هام، ديافرا ساخو، التسجيل للضيوف مبكراً (ق12)، قبل أن يضاعف الظهير ثامسانكا مخيزي النتيجة بالخطأ في مرماه (ق38).

وبهذا الانتصار، تصدر السنغال المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، قبل جولة على ختام التصفيات، بفارق 5 نقاط عن كل من بوركينا فاسو والرأس الأخضر، على الترتيب، فيما تذيل منتخب جنوب أفريقيا الترتيب بـ4 نقاط.

وسيلتقي الفريقان مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب ليوبولد سيدار سنغور بالعاصمة السنغالية داكار، في نفس توقيت مباراة بوركينا فاسو والرأس الأخضر، في ختام منافسات المجموعة.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكر القدم (فيفا) كان قد قرر أوائل شهر سبتمبر  الماضي إعادة مباراة الفريقين التي أقيمت في 12 من نوفمبر  عام 2016 الماضي، في التصفيات الأفريقية المونديالية، وذلك بعد تأييد العقوبة الموقعة على الحكم الذي أدارها، الغاني جوزيف أودارتي لامتي وإيقافه مدى الحياة.

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