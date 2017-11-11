 الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في الرياض ومكة والمدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في الرياض ومكة والمدينة

الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في الرياض ومكة والمدينة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( القصيم ، الرياض ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية و على المرتفعات الجنوبية الغربية ( جازان ، عسير ، الباحة )قد تتخللها تشكيلات من السحب الركامية الممطرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-38كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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