السويد تسقط إيطاليا بهدف في ذهاب الملحق

انتزع المنتخب السويدي الأول لكرة القدم فوزا صعبا من ضيفه الإيطالي 1 / صفر يوم الجمعة في ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ويدين المنتخب السويدي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جاكوب يوهانسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61.

وبات يتعين على المنتخب الإيطالي الفوز بأكثر من هدف في مباراة الإياب التي ستقام في ملعب سان سييرو بمدينة ميلان يوم الاثنين المقبل.

وكان المنتخب السويدي فشل في الحصول على بطاقة التأهل المباشر للمونديال بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة بفارق أربع نقاط عن المنتخب الفرنسي المتصدر، وبفارق الأهداف أمام المنتخب الهولندي.

فيما فشل المنتخب الإيطالي هو الآخر في التأهل مباشرة للمونديال بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة بعدما احتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة بفارق خمس نقاط عن المنتخب الإسباني المتصدر وعشر نقاط أمام المنتخب الألباني.