 تفاصيل جديدة حول الإطاحة بقتلة الشهيد القحطاني ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تفاصيل جديدة حول الإطاحة بقتلة الشهيد القحطاني !

تفاصيل جديدة حول الإطاحة بقتلة الشهيد القحطاني !
المناطق_القطيف

قالت صحيفة محلية أنه تسببت مقاومة محمد العبد العال ومصطفى السبيتي لرجال الأمن ببلدة تاروت بمحافظة القطيف بأسلحة رشاشة ومسدسات، إثر مداهمة نفذتها الجهات الأمنية للقبض عليهما على خلفية قتل رجل الأمن جندي أول عبدالله بدر القحطاني بإصابتهما، بحسب متحدث وزارة الداخلية اللواء منصور التركي.

وكان الشهيد القحطاني متوقفا في إشارة مرور بمنطقة البحاري الاثنين الماضي حين داهمه ملثمون وفتحوا باب سيارته وأطلقوا عليه النار ولاذوا بالفرار، ليتوفى في مكانه قبل نقله إلى المستشفى.

ووفق معلومات فإن كاميرات المراقبة المثبتة في أحد المحلات القريبة من موقع الحادث سهلت على رجال الأمن العثور عليهما.

وقبض على الاثنين بمنزل في حي المشاري بتاروت أمس، ولمصطفى شقيقان « منتظر وعادل»، محتجزان أيضا على خلفية قضايا ذات صلة بالإرهاب.

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