 فنان سوري “ينصب” باصات وسط برلين.. للتذكير بحلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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فنان سوري “ينصب” باصات وسط برلين.. للتذكير بحلب

فنان سوري “ينصب” باصات وسط برلين.. للتذكير بحلب
An installation "Monument" by German-Syrian artist Manaf Halbouni stands in front the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, November 10, 2017. The installation, previously displayed in Dresden, displays three upended buses to mimic a defensive barricade erected in Aleppo, in Syria, to protect people from sniper fire. REUTERS/Fabrizio Bensch
المناطق_وكالات
ثبّت  فنان_سوري المولد ثلاثة باصات على طرفها الخلفي بجوار بوابة براندنبورغ في برلين، بهدف زيادة الوعي والتعاطف مع معاناة المدنيين في  سوريا.

يمثل “النصب” الذي أقامه  مناف_حلبوني من الحافلات حاجزا أقيم بشارع في مدينة حلب السورية لحماية السكان من نيران القناصة.

 

وكان “نصب” حلبوني قد أقيم في وقت سابق هذا العام أمام كنيسة فراون كيرشه في مدينة درسدنالتي تعتبر رمزا لإعادة إحياء المدينة بعدما دمرتها الحرب العالمية الثانية.

غير أن هذا العمل قوبل بانتقادات شديدة من الجماعات اليمينية المتطرفة.

 

وقال حلبوني، الجمعة، إن رمزية هذا العمل “قوية بنفس القدر” في #برلين كما في درسدن، مضيفا “أعتقد أنه من الأهمية بمكان استئناف النقاش (مع الجماعات اليمينية) خاصة في العاصمة”.

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