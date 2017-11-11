فنان سوري “ينصب” باصات وسط برلين.. للتذكير بحلب

ثبّت فنان_سوري المولد ثلاثة باصات على طرفها الخلفي بجوار بوابة براندنبورغ في برلين، بهدف زيادة الوعي والتعاطف مع معاناة المدنيين في سوريا.

يمثل “النصب” الذي أقامه مناف_حلبوني من الحافلات حاجزا أقيم بشارع في مدينة حلب السورية لحماية السكان من نيران القناصة.

وكان “نصب” حلبوني قد أقيم في وقت سابق هذا العام أمام كنيسة فراون كيرشه في مدينة درسدنالتي تعتبر رمزا لإعادة إحياء المدينة بعدما دمرتها الحرب العالمية الثانية.

غير أن هذا العمل قوبل بانتقادات شديدة من الجماعات اليمينية المتطرفة.

وقال حلبوني، الجمعة، إن رمزية هذا العمل “قوية بنفس القدر” في #برلين كما في درسدن، مضيفا “أعتقد أنه من الأهمية بمكان استئناف النقاش (مع الجماعات اليمينية) خاصة في العاصمة”.