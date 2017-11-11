 شبهة جنائية حول وفاة طفل “3 أعوام” دفنه ذووه بالرياض ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شبهة جنائية حول وفاة طفل “3 أعوام” دفنه ذووه بالرياض !

شبهة جنائية حول وفاة طفل “3 أعوام” دفنه ذووه بالرياض !
المناطق_الرياض

تحقق الجهات الأمنية في الرياض بحادثة وفاة طفل عمره 3 سنوات، يشتبه بجنائية وفاته نظرًا لحجم الإصابات التي تعرض لها في مناطق متفرقة من جسده النحيل.

ووفقا لموقع “سبق” حضر إلى قسم الطوارئ في مدينة الملك سعود الطبية الأربعاء الماضي طفلٌ بصحبة والدته وهو يعاني من جراح متعددة، عبارة عن جروح في الوجه على الخدين والأنف قديمة وحديثة وفي جانبَي الرأس والرقبة والرأس من الخلف والصدر والبطن واليد اليمنى والذراع اليسرى واليد اليسرى والفخذ الأيمن والساق الأيمن والقدمين والساق الأيسر والظهر.

يذكر أن الطفل تمت الصلاة عليه أمس عقب صلاة الجمعة، وتتولى شرطة النسيم متابعة الإجراءات.

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