أمانة نجران تشارك في الحملة الوطنية تمكين المرأه

شاركت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام في الحملة الوطنية للوقاية من العنف ضد المرأة التي أطلقها برنامج الأمان الأسري الوطني تحت شعار ” تمكين المرأة …. تمكين للمجتمع ”

وقال أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق أن مشاركة الأمانة في الحملة الوطنية للوقاية من العنف ضد المرأة ” التي أطلقها برنامج الأمان الأسري الوطني خلال شهر نوفمبر 2017م تأتي من منطلق إدراكها بأهمية توعية المجتمع، وامتداداً لمبادراتها لدعم جميع الجهود الوطنية، ولإسهام في إنجاح الحملة وتماشيا مع رؤية 2030 ولإيصال رسالة إعلامية توعوية للوقاية من العنف ضد المرأة عبر كافة الوسائل الإعلامية المتاحة.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل أنه تم تفعيل وسائل التقنية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحديثة وتوظيفها لخدمة المجتمع ببث الرسائل التوعوية في مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعيل معرض الأمانة الدائم بعدد التصاميم والعبارات التوعوية والشاشات الإلكترونية في الشوارع والميادين العامة.