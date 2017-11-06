 الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة مجدداً بدعوة مصرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة مجدداً بدعوة مصرية

الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة مجدداً بدعوة مصرية
Fatah's Azzam al-Ahmad (R) and Saleh al-Aruri (L) of Hamas talk to journalists after signing a reconciliation deal in Cairo on October 12, 2017, as the two rival Palestinian movements ended their decade-long split following negotiations overseen by Egypt. The new Hamas deputy leader and the head of Fatah's delegation struck the deal which was described by Palestinian Authority president Mahmud Abbas as a "final agreement" to end their crippling division, which has at times erupted into deadly conflict over the past ten years. / AFP PHOTO / KHALED DESOUKI
المناطق_وكالات

تعود الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة مرة أخرى بدعوة مصرية.

وسيتم تكريس اللقاء المزمع عقده في 21 من الشهر الجاري، للوقوف على نتائج التفاهمات الأخيرة، حيث سيتصدر ملف الانتخابات قائمة القضايا المطروحة، بما فيها الرئاسية وانتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني.

كما سيتم طرح قضايا تتعلق بتشكيل الحكومة الفلسطينية، وتأمين رواتب الموظفين، إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية في القطاع، كالماء والكهرباء.

ومن الملفات الساخنة التي ستبحث على طاولة النقاش، ملف الأمن الداخلي، ومصير حوالي 30 ألف عنصر من شرطة حماس، وآلية دمجهم مع القوات التي عملت في القطاع قبل سيطرة الحركة على غزة عام 2007.

ومن المتوقع أن يجري بحث بشأن الاتفاق على آلية استخدام السلاح الموجود لدى كتائب القسام وسرايا القدس، والذي من المفترض استخدامه فقط استناداً إلى أوامر السلطة الفلسطينية.

كذلك سيطرح ملف جديد خلال اللقاء المرتقب وهو المصالحة الاجتماعية، حيث ستضع الفصائل خطة لتعويض عائلات ضحايا الانقسام الفلسطيني لضمان سير عملية المصالحة وتجنباً لعمليات الانتقام.

وتأتي الدعوة المصرية في أعقاب إبرام فتح وحماس اتفاق المصالحة بصيغته النهائية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي أعقبه حل حماس لجنتها التي تدير قطاع غزة، وتسليم إدارة المعابر الحدودية لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.

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