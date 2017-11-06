انطلاق أولى جولات “قافلة املج السياحية”

انطلقت أولى جولات قافلة املج السياحية التي أعلنت عن تنظيمها لجنة التنمية السياحية في جلستها الأخيرة ونقلت عدد كبير من زوار المحافظة في باص إلى المعالم والمواقع السياحية والتراثية في املج.

وبدأت الرحلة بأشراف نائب رئيس لجنة التنمية السياحية اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز الجهني وباتجاه أثار الحوراء وشاطئ البحر الشمالي ومنتزه الدقم السياحي ذو النخيل الوارفة التي يتمدد البحر تحت ظلالها كل صباح ، لتتوقف الرحلة برهة لنزول السياح على البحر والتقطوا الصور التذكارية ومنه إلى الكورنيش ، ثم المنطقة التاريخية حيث زاروا القلعة التاريخية واطلعوا على المعرض التراثي بها والمقتنيات الأثرية والتقوا برئيس الحرفيين احمد محمد العلاطي ثم ترجلوا داخل السوق الشعبي ، لتكمل الجولة مسيرتها إلى الكورنيش الجنوبي ثم العودة من وسط البلد إلى مقر إقامتهم وقد استمعوا الى شرح مفصل إثناء الجولة وفي محطات التوقف المتكررة من نائب الرئيس وكذلك أمين اللجنة محمد حامد السناني ورافق الجولة المنسق لمسار الرحلة صلاح صالح المرواني ومنسق مجموعة الضيوف عاطف الشريف.

من جانبهم عبروا عن شكرهم وتقديرهم لجهود اللجنة ورئيسها محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي وكافة أعضائها مبدين إعجابهم بما شاهدوه لافتين إلى أن منتزه الدقم السياحي جمع ثلاث عناصر في آن واحد وهي جمال الطبيعة والبحر والظل.