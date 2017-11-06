 فتح المجال لمن يرغب بإلغاء مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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فتح المجال لمن يرغب بإلغاء مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

فتح المجال لمن يرغب بإلغاء مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المناطق_الرياض

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل, عن فتح المجال لمن يرغب بإلغاء مشاركته من المسجلين في جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل عن طريق موقع التسجيل بدءاً من يوم الأحد القادم 23 صفر الموافق 12 نوفمبر وحتى نهاية فترة التسجيل يوم الخميس 27 صفر الموافق 16 نوفمبر.

وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سلطان البقمي, أنه بعد إغلاق موقع التسجيل في الساعة 11 من مساء يوم الخميس سيتم تدقيق البيانات واعتماد المشاركين, مشيراً إلى أن من يلغي مشاركته بعد نهاية فترة التسجيل سيطبق بحقه الشرط المعلن عنه بالمنع من التسجيل في الدورة القادمة.

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