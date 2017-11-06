بناء تكرم ٢٤٠ متفوقاً ومتفوقة والأسر المثالية

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام رعى معالي الشيخ الدكتور صالح اليوسف بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل الحفل الذي أقامته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين دراسياً وعددهم ٢٤٠ متفوقاً ومتفوقة .

وبدأ الحفل بآيات من القران الكريم ثم القى الأستاذ عبدالله بن راشد الخالدي عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية كلمة عبر فيها عن سعادته برؤية نتائج الجهود التي تقدمها الجمعية على أرض الواقع كما حث الطلاب على الاستمرار في الجد والاجتهاد للمحافظة على المكانة التي وصلوا إليها .. ثم تابع الحضور فيلماً مرئياً وأوبريت عن التفوق وحب الوطن .

ثم القى الدكتور سامي العتيبي مساعد مدير عام تعليم المنطقة الشرقية كلمة أنثى فيها على مستوى الطلاب المتفوقين وتمنى لهم التوفيق والنجاح ليكونوا يداً تساعد في بناء وطنهم .

وفازت ٤ أسر بجائزة الأسرة المثالية وهم أسرة معيوف راجح البقمي وأسرة هادي جبران مجرشي وأسرة فهد عبدالعزيز العبلان وأسرة عبدالرحمن سيف السهلي وتسلموا جوائز نقدية من الجمعية .

ثم بدأ تكريم ٢٤٠ متفوقاً ومتفوقة من أبناء الأسر المنتسبة للجمعية في جميع المراحل التعليمية وكرمهم في القسم الرجالي معالي الشيخ صالح اليوسف وفي القسم النسائي الأستاذة العنود الرماح .

ثم تم تكريم الجهات الراعية والداعمة

وعبر الطلاب المتفوقين عن سعادتهم بهذا التكريم مؤكدين بأنه سيكون دافعاً لإستمرارهم في تحصيلهم العلمي بإذن الله .