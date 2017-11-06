المركز الإسلامي العربي بالسلفادور يدين أعمال الحوثيين العدائية تجاه المملكة

أدان المركز الإسلامي العربي السلفادوري عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية على مدينة الرياض ومن يقف خلفها.

وقال المركز في بيان صحفي إن المركز الإسلامي العربي السلفادوري باسمه وباسم أبناء الجالية في هذا البلد يدين بأشد العبارات عملية إطلاق الصواريخ على أراضي المملكة العربية السعودية وإدانة من يقف خلفها”.

ودعا المركز أبناء الأمة الإسلامية كافة بالوقوف مع المملكة ضد أي اعتداء، داعيًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل شر ويديم عليها نعمة الأمن والأمان ويرد كيد الخائنين الحاقدين.