مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم إجراء 48 عملية جراحية كبرى في شبكية العين للمصابين اليمنيين

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى مكة للعيون بعدن خلال الفترة من بداية شهر نوفمبر الجاري حتى السادس منه, 48 عملية جراحية في شبكية العين للمصابين اليمنيين تكللت جميعها بالنجاح التام.

وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن صالح الذيباني, أنه تم إجراء 48 عملية جراحية كبرى من ضمن 69 حالة تم معاينتها من قبل الطبيب الزائر بدعم كامل من المركز مفيدًا أن هذه العمليات تأتي ضمن البرنامج الموقع مع مؤسسة البصر الخيرية لعلاج إصابات العيون التي تحتاج إلى تدخل جراحي.

من جانبه قال مدير مستشفى مكة في عدن حسام الدين عوض: إن العمليات الجراحية أجريت بدعم كامل من مركز الملك سلمان للإغاثة، مقدمًا الشكر للمركز على جهوده الكبيرة في خدمة العمل الإنساني في اليمن في الظروف الصعبة التي يعيشها عادًا المركز أفضل هيئة دولية تنشط في العمل الإنساني داخل الأراضي اليمنية.

يذكر أن المركز يولي علاج المصابين اليمنيين اهتمامًا كبيرًا, حيث بلغ عدد من تم علاجهم بتمويل من المركز داخل وخارج اليمن 11352 مصابًا، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مركز في مأرب لتركيب الأطراف الصناعية للمصابين.