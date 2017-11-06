 مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم المرحلة الثانية من حملة الرش الضبابي في مديريتي حالمين وحبيل جبر في محافظة لحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم المرحلة الثانية من حملة الرش الضبابي في مديريتي حالمين وحبيل جبر في محافظة لحج

مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم المرحلة الثانية من حملة الرش الضبابي في مديريتي حالمين وحبيل جبر في محافظة لحج
واس - عدن

اختتمت أمس الأول, الحملة الثانية لحملة الرش الضبابي في مديريتي حالمين وحبيل الجبر بمحافظة لحج, والتي استمرت خمسة أيام، ضمن مشروع مكافحة حمى الضنك الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
واستهدفت الحملة 96 ألف نسمة في 546 قرية من المديريتين بالمحافظة ونفذتها 10 فرق و30 عامل فني رش صحي.
وثمّن مدير برنامج مكافحة الملاريا ومنسق مشروع مكافحة حمى الضنك بمحافظة لحج عادل السيد, جهود عمال الرش الحثيثة في القضاء على بؤر توالد الحشرات الناقلة للحمى، مؤكدًا أن الحملة استطاعت تحقيق الهدف من خلال الوصول إلى 14 ألف و760 منزلاً على مستوى مديريتي حالمين وحبيل الجبر بحسب خطة العمل المعدة سلفًا من قبل البرنامج للوصول إلى جميع المنازل في القرى المستهدفة بنسبة 100% من عملية الرش.

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