 خلفان : الدعم الذى تقدمه قطر لإيران لضرب التحالف يجب ألا يمر دون حساب صارم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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خلفان : الدعم الذى تقدمه قطر لإيران لضرب التحالف يجب ألا يمر دون حساب صارم

خلفان : الدعم الذى تقدمه قطر لإيران لضرب التحالف يجب ألا يمر دون حساب صارم
المناطق - متابعات

شن ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، هجوماً على “قطر”، بسبب استهدافها للسعودية، وقال إنه لا يمكن قبول حكومة تنظيم الحمدين في عضوية دول مجلس التعاون الخليجي.
وغرد خلفان، على حسابه الرسمي بـ”تويتر” قائلاً: “استهداف قطر للملكة العربية السعودية بالذات أمر مثير للدهشة.. غربل الله حكومة تنظيم الحمدين.. جهل أو تعمد.. كلا تعمد، إعلام تنظيم الحمدين يشيع الأكاذيب ضد المملكة خدمة لإيران”.
وأضاف: “حكومة تنظيم الحمدين لا يمكن قبولها في عضوية مجلس التعاون أبدًا، يجب أن يصدر قرار حازم لعزل قطر عن المجلس إلى أن تأتى حكومة إيمانها بأمن الخليج العربي والعالم العربي فوق كل اعتبار، قطر.. تنظيم الحمدين.. تنظيم خراب ودمار المنطقة، الدعم الذى تقدمه قطر لإيران لضرب التحالف يجب ألا يمر دون حساب صارم”.

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