 “العمل والتنمية الاجتماعية” تتفاعل مع 9 آلاف طلبا مسجلا في خدمة “وصال” للوصول إلى المتعففين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“العمل والتنمية الاجتماعية” تتفاعل مع 9 آلاف طلبا مسجلا في خدمة “وصال” للوصول إلى المتعففين

“العمل والتنمية الاجتماعية” تتفاعل مع 9 آلاف طلبا مسجلا في خدمة “وصال” للوصول إلى المتعففين
المناطق ـ الرياض

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع 9046 طلبا مسجلا في خدمة “وصال” التي أطلقتها الوزارة بهدف الوصول إلى المتعففين، منها 3146 طلبا للمتعففات الإناث و5900 للمتعففين الذكور. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، إن منطقة مكة المكرمة تصدرت عدد الطلبات المقدمة في الخدمة، حيث بلغ عددها 2440 طلبا، تليها منطقة الرياض بـ 1975 طلبا ثم منطقة عسير بـ 953 طلبا. وأكد المتحدث الرسمي أن خدمة “وصال” تأتي لتيسير الوصول إلى المحتاج المتعفف عن طريق فاعلي الخير، حيث يتم تزويد الوزارة بمعلومات عن المحتاج، وبيانات التواصل، ليتم التحقق والتثبت، وفي حال ثبت الاحتياج وانطبقت شروط الاستحقاق وفق نظام الضمان الاجتماعي، يتم التسجيل والإلحاق ببرامج الضمان الاجتماعي، أما الفئة التي لا تنطبق عليها شروط استحقاق الضمان الاجتماعي يتم تزويد الجمعيات الخيرية ببياناتهم، ليتسنى خدمتهم من خلالها، مؤكدا أن الفئة المستهدفة في خدمة “وصال” هم فاعلو الخير، الذين يملكون الاطلاع الكافي على الحالات المتعففة والمحتاجة لخدمات وبرامج الضمان الاجتماعي. يشار إلى أن الوزارة، تتيح لفاعلي الخير استخدام الخدمة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة واختيار خدمة “وصال” للوصول إلى المتعففين، حيث يقوم فاعل الخير بتعبئة بيانات الطلب التي تحتوي على بيانات المتعفف، ويتم التأكد ودراسة الطلب، ومن ثم إحالته إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي، للتواصل مع المحتاج وإلحاقه بخدمات الضمان الاجتماعي.

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