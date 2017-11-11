 مدير جامعة تبوك يتسلم التقرير التنفيذي لكلية المجتمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدير جامعة تبوك يتسلم التقرير التنفيذي لكلية المجتمع

مدير جامعة تبوك يتسلم التقرير التنفيذي لكلية المجتمع
المناطق - تبوك - فايز السميري

تسلم معالي مدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي التقرير التنفيذي لكلية المجتمع من قبل عميد الكلية الدكتور منصور بن محمد هباش، وأشاد معاليه بما لمسه في التقرير من إنجازات والتي كان آخرها حصول وحدة تدريب شبكات الحاسب التابعة لكلية المجتمع على شهادة الاعتماد من شركة سيسكو (Cisco) الأمريكية العملاقة المتخصصة في علم الشبكات ، موضحاً أهمية الدور المناط بكلية المجتمع والمنتظر منها نحو مواكبة التطورات التي تشهدها المملكة بشكل عام ومنطقة تبوك على وجه الخصوص خلال المرحلة القادمة، وموجهاً بضرورة فتح مسارات جديدة في الأقسام المختلفة بكلية المجتمع، مبنية على دراسات واستطلاعات للواقع المحلي وسوق العمل لتخدم المنطقة والمجتمع في المستقبل.

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