أمير القصيم يحث الجهات المعنية بمضاعفة الجهود لمعالجة تصريف السيول 

حث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , الجهات المعنية بمعالجة تصريف السيول على ضرورة الحرص والمتابعة لكل ما من شأنه تسهيل معالجة المواقع المرتبطة بجريان مياه الأمطار والسيول وتنظيفها وتهذيبها دورياً لكي تصل وتستقر في أماكنها بلا ضرر , سواء في مدينة بريده وكافة أنحاء محافظات المنطقة والإستفادة من تلك المياه بشكل ينعكس إيجابياً على المنطقة , مشدداً سموه على مضاعفة الجهود لتنفيذ الحلول السريعة القائمة حالياً لمعالجة تصريف مياه الأمطار داخل مدينة بريدة والتي تكفل إزالة الخطر عن المواطنين والمقيمين , مؤكداً بأن تلك المسؤولية ستضل قائمة على جميع الجهات ذات العلاقة لحين الإنتهاء منها ، مقدماً شكره للجهود المبذولة من جميع الجهات وعلى ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية ، متمنياً التوفيق للجميع .

جاء ذلك خلال ترأس أمير منطقة القصيم ، بمكتبه في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، اجتماع الإدارات المعنية لمناقشة تنفيذ مشاريع تصريف السيول بمدينة بريدة والاطلاع على ماتم إنجازه منها ، بحضور وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز الحميدان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ووكيل أمارة المنطقة للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير الدفاع المدني بالقصيم اللواء عبدالله المجماج ، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع ، ومدير الإدارة العامة للسيول بأمانة المنطقة المهندس محمد بن علي المندرج ، ومدير عام شركة الكهرباء بالقصيم المهندس علي التركي ، ومدير خدمات المياه بالقصيم عبدالمحسن الفريحي ، والمشرف العام على الشؤون التنموية بالإمارة فهد الدبيخي ، وممثل من إدارة الطرق والنقل بالقصيم بدر السنيدي .

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالحضور , حيث تم إستعراض ما توصلت إلي الإدارات الحكومية من تنفيذها لمشاريع معالجة تصريف السيول ، والبحث عن إيجاد الحلول وتذليل الصعوبات وإزالة الأخطار , كما استمع سموه لشرح مفصل عن جهود أمانه المنطقة من قبل مدير عام إدارة السيول بأمانة منطقة القصيم المهندس عبدالعزيز السليم ، بعد ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً لإستراتيجية أمانة المنطقة لدرء مخاطر السيول والمشاريع التي نفذتها في ذلك الخصوص .