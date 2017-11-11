تركي آل الشيخ يشن هجوما عنيفا على نادي الأهلي ويوجه رسالة لـ”فهد بن خالد”

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن المنتخب السعودي والرياضة السعودية خط أحمر، وأضاف أن أحمد الفهد ومن يستنجد به أصغر من أنهم يهددون المملكة العربية السعودية ورياضتها وكشف عن تقديم رشوة إلى لاعب في المنتخب كما شن هجوماً على نادي الأهلي .

وقال آل الشيخ ” في مداخلة هاتفية مع برنامج “أكشن يا دوري”:كنت معشم أن اللبيب بالإشارة يفهم، لكن يبدو أن اللبيب فهمه ثقيل شوي” وتابع: الأمير سلطان بن فهد طيب الذكر كان طيبًا، وتجاوز عن إساءات حصلت في وقته، منها رفع الرايات السوداء في الملعب. أنا لست طيبًا، ولن أتجاوز”.

واستطرد قائلاً : “كلامكم ليس مع تركي آل الشيخ، ولا عادل عزت، كلامكم يا جمهور الأهلي المفروض يكون مع من أوقعكم في هذه المشكلة”.

وأضاف: “تركي آل الشيخ ليس هو من أرسل شخصًا اخترق معسكر المنتخب، وقدم رشوة إلى لاعب سعودي في مهمة وطنية، وأخذه بنظام (دق الخشوم)، وسحبه، وأخذه خارج السعودية، ووقَّع معه قبل دخول اللاعب الفترة الحرة، وأخذه غصبًا عن ناديه، وأهان ناديه”. وتابع: “أنا التزمت الصمت كثيرًا على من يثير جزءًا من المشهد في النادي الأهلي للأسف، وحاولت قدر المستطاع تقديرًا للأسماء، ولما قدموه للرياضة السعودية، لكن يبدو أنهم لم يفهموا الرسالة. لن تهزنا هاشتاقات أو تغريدات”.

وتابع: “الصحفي العجوز الهرم الذي تستخدمه كريموت كنترول، والجواقة اللي تحته، لن يؤثروا فينا بشيء، وسيتم محاسبة أي شخص يتجاوز على رياضة المملكة العربية السعودية أو الاتحاد السعودي، وراح نكشف الأسماء، ولقد أبلغت رجاالله السلمي باتخاذ إجراءات قانونية، وسنصل لمن هم وراءهم، وسنذكر كل الأسماء.

ووجه رسالة لفهد بن خالد رئيس الأهلي: قائلاً “إذا أردت أن تبقى في رئاسة النادي الأهلي على العين والرأس، وسأدعمك ماديًّا ومعنويًّا، وسأقف معك، لكن الذي أطلبه شيء واحد: أنك تسيطر على النادي الأهلي والمركز الإعلامي”.وتابع: “غير مسموح من اللحظة هذه أنك تقول إن المركز الإعلامي يصدر بيانًا لا تعلم عنه. هذا الشيء غير مقبول”. وأضاف “وإذا وجدت نفسك تحت ضغط، ولم تستطع مواجهة هذه الموجة، فأنت معذور، وبيّض الله وجهك”.

وقال: “كيف تقارنون هذه القضية بقضية عوض خميس؟ عوض خميس موضوعه مختلف. عوض كان في الفترة الحرة، ورئيسا النصر والهلال تصالحا عندي في المكتب”.

وأضاف: “لن نسمح بأي تجاوزات بعد هذا اليوم. أنا قلتها، وما زلت أقولها: الموس على كل الروس، ومن اللحظة هذه راح يشوفون وجهًا آخر من هيئة الرياضة في ناحية التجاوزات اللي تحصل”.

واختتم تصريحاته قائلاً: “وصلنا لمرحلة أنكم تستنجدون بأحمد الفهد على رياضة وطنكم؟ من هو أحمد الفهد؟ أحمد الفهد لم ينفع رياضة بلده حتى ينفع رياضة وطنكم أو يضرها. وأنا أقولها: أنتم وأحمد الفهد أصغر من أنكم تهددون المملكة العربية السعودية ورياضتها”.