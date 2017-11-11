 جمرك الوديعة يحبط محاولة لتهريب مواد مخدرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جمرك الوديعة يحبط محاولة لتهريب مواد مخدرة

جمرك الوديعة يحبط محاولة لتهريب مواد مخدرة
واس - الرياض

أحبط جمرك الوديعة محاولة لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (18,000) حبة, بالإضافة إلى كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغ وزنها (3,980) جرام, كانت مُخبأة داخل شاحنة قدِمت إلى الجمرك.
وتفصيلاً قال مدير عام جمرك الوديعة الأستاذ سامي السليمان أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لإحدى الشاحنات القادمة, عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (18,000) حبة, كانت مخبأة داخل أدراج مقصورة القيادة بعد وضعها داخل أكياس بلاستيكية, إضافة إلى كمية من مادة الحشيش بإجمالي وزن (3,980) جرام. مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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