جمرك الوديعة يحبط محاولة لتهريب مواد مخدرة

أحبط جمرك الوديعة محاولة لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (18,000) حبة, بالإضافة إلى كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغ وزنها (3,980) جرام, كانت مُخبأة داخل شاحنة قدِمت إلى الجمرك.

وتفصيلاً قال مدير عام جمرك الوديعة الأستاذ سامي السليمان أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لإحدى الشاحنات القادمة, عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (18,000) حبة, كانت مخبأة داخل أدراج مقصورة القيادة بعد وضعها داخل أكياس بلاستيكية, إضافة إلى كمية من مادة الحشيش بإجمالي وزن (3,980) جرام. مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.