 العبادي: زيارتي للمملكة لم تكن مجاملة ولن نسمح للحشد بالمشاركة في الانتخابات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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العبادي: زيارتي للمملكة لم تكن مجاملة ولن نسمح للحشد بالمشاركة في الانتخابات

العبادي: زيارتي للمملكة لم تكن مجاملة ولن نسمح للحشد بالمشاركة في الانتخابات
المناطق ـ الرياض

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن زيارته الأخيرة إلى للمملكة، “لم تكن مجاملة، وإنما للبدء بعمل حقيقي، من أجل سيادة العراق”، مضيفاً بأنه لن يسمح لميليشيات “الحشد الشعبي” الإرهابية، بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقال العبادي بمؤتمر صحفي، عقده في “كربلاء”، إننا لن نسمح للفصائل المسلحة وقادتها، بالمشاركة في الانتخابات ودخول السباق البرلماني، مؤكدًا أن الانتخابات ستجري في وقتها المحدد، ومفوضية الانتخاب تعمل وفق القانون والنظام.
كما كشف العبادي عن وجود جماعات سياسية، تنتظر حدوث عمل “إرهابي”؛ لتحقيق مكاسب سياسية، خاصة مع قرب وقت الانتخابات، في إشارة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون “نوري المالكي”، حيث يعمل النواب الموالون للمالكي على التقليل من إنجازات العبادي، عبر وسائل الإعلام.
إلى ذلك، دعا العبادي خلال المؤتمر، إلى اجتماع بين قادة دول المنطقة؛ من أجل إحلال السلام، وتهدئة الأوضاع بين لبنان والدول العربية الأخرى، واعتبر أن المنطقة العربية لا تتحمل مزيدًا من التصعيد، ويجب استتباب الأمن فيها.

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