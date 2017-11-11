 الفايننشال تايمز: إيران باتت قلقة جرّاء تصاعد التوتر مع المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الفايننشال تايمز: إيران باتت قلقة جرّاء تصاعد التوتر مع المملكة

الفايننشال تايمز: إيران باتت قلقة جرّاء تصاعد التوتر مع المملكة
المناطق ـ الرياض

سلطت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية الضوء على عمق القلق الإيراني من تصاعد التوتر مع المملكة، خلال الأسبوع الماضي، والذي تجلّى في الإغلاق المؤقت لصحيفة تابعة للمرشد الإيراني الذي يعتبر أعلى سلطة في إيران.
واتَّهم مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني يوم الأربعاء الماضي، الصحيفة التي يديرها المرشد، بالتصرف ضد الأمن القومي بعد أشادتها يوم الاثنين الماضي بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنّه الحوثيون المدعومون من إيران على الرياض.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قرار إغلاق صحيفة “كيهان” يسلط الضوء على تحول تكتيكي من قِبل النظام الإيراني، حرصاً على عدم إغضاب المملكة، مشيرة إلى إعلان النظام الإيراني رسمياً أنها لا تشارك في الحرب الأهلية في اليمن.
ولم يكتفي النظام الإيراني بهذا الغلق بل تعدى للقول على لسان مستشار كبير في وزارة الخارجية الإيرانية إن “هذه رسالة واضحة للعالم أن العنوان لا يعكس سياسة إيران”.
وحول هذا القلق أكد محللون إيرانيون إن المملكة عازمة على تقويض دعم طهران لحزب الله اللبناني وقوته الرئيسة، والحدّ من نفوذه في العراق المجاورة، وخفض المساعدات للحوثيين.

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