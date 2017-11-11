 وزير الصحة السابق يكشف عن عدد من حالات الفساد خلال توليه الوزارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزير الصحة السابق يكشف عن عدد من حالات الفساد خلال توليه الوزارة

وزير الصحة السابق يكشف عن عدد من حالات الفساد خلال توليه الوزارة
المناطق - متابعات

كشف وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع عن عدد من حالات الفساد خلال توليه الوزارة أغلبها كانت عبارة عن رشاوى ،و بلغت نحو 20 حالة .
جاء ذلك خلال حديث للمانع عبر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، و تعليقاً منه على قضايا الفساد التي ضبطتها الأجهزة الرقابية مؤخراً.
وأكد المانع خلال حديثه أن إحدى الشركات حاولت رشوته بمبلغ 10 ملايين ريال لإصدار تراخيص معينة لصالحها .
وأضاف أن الرشاوى وصلت لمكتبه، وذلك عبر محاولة إحدى الشركات رشوة سكرتيره بندر الشريف؛ لكنه أبلغ عن الحادثة، وأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بتقديم مليون ريال مكافأة له.

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