وزير الصحة السابق يكشف عن عدد من حالات الفساد خلال توليه الوزارة

كشف وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع عن عدد من حالات الفساد خلال توليه الوزارة أغلبها كانت عبارة عن رشاوى ،و بلغت نحو 20 حالة .

جاء ذلك خلال حديث للمانع عبر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، و تعليقاً منه على قضايا الفساد التي ضبطتها الأجهزة الرقابية مؤخراً.

وأكد المانع خلال حديثه أن إحدى الشركات حاولت رشوته بمبلغ 10 ملايين ريال لإصدار تراخيص معينة لصالحها .

وأضاف أن الرشاوى وصلت لمكتبه، وذلك عبر محاولة إحدى الشركات رشوة سكرتيره بندر الشريف؛ لكنه أبلغ عن الحادثة، وأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بتقديم مليون ريال مكافأة له.