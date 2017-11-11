 “السعودية للكهرباء” تُشارك في مُبادرة زراعة أربعة ملايين شجرة وتدشين “غابة شار” في حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“السعودية للكهرباء” تُشارك في مُبادرة زراعة أربعة ملايين شجرة وتدشين “غابة شار” في حائل

“السعودية للكهرباء” تُشارك في مُبادرة زراعة أربعة ملايين شجرة وتدشين “غابة شار” في حائل
المناطق ـ الرياض

في إطار جهود ومعايير المسؤولية الاجتماعية بالشركة والتي تهدف إلى تنمية وتطوير المجتمع، شاركت “السعودية للكهرباء” في مبادرة وزارة البيئة والزراعة والمياه لزراعة أربعة ملايين شجرة حتى عام ٢٠٢٠م، وتقديم عدد من المتطوعين للعمل ضمن مبادرة تشجير عدد من المواقع في منطقة حائل وتدشين غابة مشار، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل.
وأوضح الأستاذ حمود بن عودة الغبيني نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بالشركة السعودية للكهرباء، أن المشاركة تأتي ضمن توجهات وسياسات الشركة في المحافظة على البيئة، والعمل على تطبيق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال صناعة الطاقة الكهربائية ومحطات التوليد للحد من التلوث والانبعاثات الضارة، وكذلك جهودها في إعادة تدوير مخلفات المنازل باستخدام تقنيات حديثة، مثمناً هذه المبادرة الهامة من قبل وزارة البيئة والزراعة والمياه والتي تهدف إلى زراعة أربعة ملايين شجرة في جميع مناطق المملكة.
وأكد الغبيني أن الشركة السعودية للكهرباء جاهزة للتعاون مع كافة الجهات المعنية والمتخصصة في مجال البيئة، مشيراً إلى أن المشاركة في المبادرة شملت تشجير موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومنتزه مشار الوطني، بالإضافة إلى تدشين غابة مشار بالتعاون مع الوزارة، وبحضور ‏وكيل وزارة البيئة الدكتور أسامة فقيهي، ومدير الزراعة  المهندس أحمد الشدوخي، ومدير خدمات المياه المهندس خالد الجمعان.
يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تُطبق معايير عالمية فيما يتعلق بالالتزام بالمحافظة على البيئة في منشأتها، حيث قامت بتطبيق برامج ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بجميع المواقع الإدارية بالشركة وتوفير استهلاك الطاقة في مكاتبها من خلال تطبيق برامج وحلول تقنية للتحكم في تشغيل الخدمة في مبانيها، وكذلك تطبيق برامج ترشيد استهلاك الورق، وخفض كميات النفايات وتدويرها، بالإضافة إلى تطبيق العزل الحراري في المباني، والذي ساهم في تقليل الفاقد في استهلاك الطاقة الكهربائية.

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