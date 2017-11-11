 بوتين في قمة (أبيك) : محاربة الإرهاب ستستمر بجهود مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بوتين في قمة (أبيك) : محاربة الإرهاب ستستمر بجهود مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة

بوتين في قمة (أبيك) : محاربة الإرهاب ستستمر بجهود مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة
المناطق - وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن محاربة الإرهاب في سوريا في ميدان القتال، تشرف على النهاية، مؤكداً ضرورة تهيئة الظروف للعملية السياسية.

وأضاف بوتين، في كلمة له، اليوم السبت، في قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بفيتنام، أن محاربة الإرهاب ستستمر بجهود مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة، مؤكداً ضرورة تعزيز الاتفاق حول مناطق خفض التصعيد في سوريا لبدء العملية السياسية، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح الرئيس الروسي في كلمته، أن البيان المشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سوريا مهم للغاية، ويؤكد مبادئ الحرب على الإرهاب، مؤكداً أن المهم هو الاتفاق على سيادة سوريا، والتسوية السياسية.

وأشار بوتين، إلى أنه ” أجرى حواراً طبيعياً ” مع ترامب في قمة في فيتنام، ووصف ترامب بأنه متحضر، ومثقف، ومريح في التعامل معه.

وأوضح أن اجتماعاً ثنائياً مقترحاً مع ترامب في قمة (أبيك) لم يُعقد بسبب مشكلات في ترتيب الموعد من الجانبين ومشكلات بروتوكولية لم يكشفها.

وكان الرئيسان بوتين وترامب، اتفقا في بيان مشترك صدر اليوم السبت، على الالتزام بألا يكون هناك حلاً عسكرياً في سوريا، وباستقلالها، وبسلامة أراضيها.

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