 الجوازات : زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الجوازات : زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً

الجوازات : زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً
المناطق - متابعات

كشفت إدارة الجوازات أن زوج المواطنة معفى من المقابل المالي، ولكن عليه دفع رسوم الإقامة 500 ريال سنوياً.
وأوضحت الجوازات في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أن المستفيدين من حملة وطن بلا مخالف يمكنهم العودة بشكل نظامي، مضيفةً أنه عند الخروج النهائي يمكن تسليم الإقامة في منفذ الخروج أو لدى الكفيل تحت مسؤوليته الشخصية.
ولفتت الجوازات إلى أنه لا يمكن تجديد الإقامة والعائلة خارج المملكة، مشيرة إلى سريان تأشيرة الخروج النهائي لمدة شهرين ينبغي المغادرة خلالها.
كما ألزمت الجوازات الراغبين في استخراج أو تجديد جواز سفر بضرورة خلو سجلهم من المخالفات المرورية وأشارت إلى أن من خرج ولم يعد لا يمكنه العودة لمدة 3 سنوات، إلا على نفس صاحب العمل السابق. ولفت إلى أن صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية عامان ولا يمكن تجديدها أو تمديدها.

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