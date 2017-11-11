 حارة الطيبين في البطولة البحرية الخليجية بدومة الجندل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الطيران المصري يُدمر 10 سيارات بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية وزير الداخلية البحريني: حريق أناِبيب النفط عمل تخريبي وإرهابي خطير نشاط الطالبات يختتم البرنامج التدريبي الرسم والتصوير التشكيلي إدارة نشاط الطالبات تنفذ برنامجا علميا بعنوان المواطنة البيئية  أمير الباحة يرأس غدا جلسات مجلس المنطقة معرض للأسر المنتجة على بحيرة دومة الجندل العيسى : المملكة العربية السعودية أصبحت منصة عالمية لمحاربة الأفكار المتطرفة والإرهابية حارة الطيبين في البطولة البحرية الخليجية بدومة الجندل الجوازات : زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً معرض للتمور في البطولة البحرية الخليجية بدومة الجندل المملكة تشارك بطائرة أنتونوف (AN-132) في معرض دبي للطيران 2017 بوتين في قمة (أبيك) : محاربة الإرهاب ستستمر بجهود مشتركة بين روسيا والولايات المتحدة

حارة الطيبين في البطولة البحرية الخليجية بدومة الجندل

حارة الطيبين في البطولة البحرية الخليجية بدومة الجندل
المناطق - الجوف

يعيش زوار بطولة الدبابات البحرية الخليجية بدومة الجندل والتي تنظمها بلدية دومة الجندل على البحيرة , حياة حارة الطيبين القديمة التي رحلت قبل مئات السنين وسط عدد من الفعاليات التي تعيد هذه الحارة للواجهة بحديقة البحيرة .
ويجد زوار البطولة ملامح الحارة القديمة عند التقائهم بمجموعة من بيوت الشعر متجاورة بالموقع يحفها جلسات تراثية بألوان الماضي العريق , وفي مقدمة الحي مجموعة من السيارات الكلاسكية التي يتم عرضها بالموقع .
ويوجد ضمن الحي المطبخ الشعبي الذي يقدم المأكولات الشعبية من الجريش والقرصان والمرقوق , ويقدم الشاي والقهوة والتمر للحضور , وذكر المشرف على المطبخ يوسف الصالح الحمدان أن المطبخ عبارة بيت شعر وأكثر من ٢٥ جلسة شعبية حيث تقدم فيها المأكولات الشعبية , والقهوة والشاي والتمر بأسعار مناسبة , وأشار إلى أنه يتم طهي المأكولات الشعبية أمام الزوار على النار بحطب الغضى ليشاهد الجميع طريقة إعداد الطعام بالحارة القديمة وخاصة الأطفال.
كما يوجد بقالة الطيبين ويقول صاحبها نايف القعيد أن البقالة تضم عدد كبير من المنتجات القديمة يحصل عليها بطرقه الخاصة , وتجد هذه المنتجات إقبال من الزوار خاصة كبار السن , ويشارك متحف النويصر والذي يقدم أدوات مكتبية قديمة للبيع , كما يقدم تحف ومعروضات تراثية تعود لحقب قديمة , كما تضم الحارة بيوت الشعر التي تقدم الضيافة للحضور من الشاي والقهوة وتمر حلوة الجوف .
يقول محمد العنزي أحد كبار السن زوار البطولة أنه أستمتع كثيرا بأجواء الحارة ووجد في بقالة الطيبين منتجات لم يشاهدها منذ عشرات السنين عندما كان طفلاً , ويقول خالد متعب أن أستعاد ذكريات طهي الولائم والأعراس في ساحات الحي قديما عندما زار المطبخ الشعبي ضمن فعاليات البطولة , وقال أن الأجواء رائعة جدا في تنظيم هذه الفعاليات .
من جهته أكد رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد المغرق أن البلدية حرصت على إقامة فعاليات ومعارض مصاحبة تعمل على جذب الحضور واستمتاعهم , مشيراً للحضور اللافت لهذه البطولة التي خلطت بين الماضي والحاضر حيث يقف بيت الشعر بجوار ممر الفن , وتقف السيارات الكلاسكية بجوار التحف والأشجار الخشبية في حديقة تشكيلية شكلتها البلدية مزجت بين عبق الماضي ورعة الحاضر بمشاركة أبناء وبنات المنطقة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>