أمير الباحة يرأس غدا جلسات مجلس المنطقة

يرأس صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً، جلسات مجلس المنطقة في دورته 91 الثالثة للعام المالي 1439/1438 هـ ، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة .

وأوضح أمين عام مجلس منطقة الباحة المكلف خضر بن أحمد اللخمي، أنه سيجري عقد خمس جلسات على مدار ثلاثة أيام ، تتضمن الجلسة الأولى والافتتاحية تدشين سمو أمير منطقة الباحة برنامج متابع الذي يعنى بمتابعة المشروعات آلياً بالمنطقة، بعدها يطلع المجلس على أهم القرارات التي صدرت في دورة المجلس الأولى للعام المالي 1439/1438 هـ وما تم بشأنها، كذلك إطلاع المجلس على تقرير الأمانة عن وضع المرمى بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة.

كما يطلع المجلس على تقرير المياه الخاص بسدود المنطقة، وأيضاً على التقرير الخاص بالإجراءات المتخذة بشأن مستوى نظافة وتأثيث الشقق المفروشة والمعايير والضوابط المطلوبة للتحسين الدائم، بالإضافة إلى اطلاع المجلس على محضر لجنة التنسيق والمتابعة في دورته الخامسة والعشرين للعام المالي 1439/1438 هـ، إلى جانب مناقشة محضر لجنة الخدمات والمرافق، فيما تأتي الجلسة الثانية لمناقشة محضر لجنة التنمية الاجتماعية والأسرية .

وبيَّن أنه سيتم خلال الجلسات الثالثة والرابعة والخامسة مناقشة محضر لجنة التنمية الزراعية وتطوير الغابات، بالإضافة إلى مناقشة محضر لجنة الخدمات الصحية والبيئية ومحضر لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية، ومحاضر لجنة التعليم والثقافة والشباب و لجنة التنمية الادارية والقوى العاملة , ومناقشة القرارات والتوصيات التي أعدت من قبل الأمانة العامة لمجلس المنطقة، في محضر الجلسات وفق ما ورد في تقارير ومحاضر اللجان التي تم استعراضها في جلسات دورة المجلس الحالية .