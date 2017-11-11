 إدارة نشاط الطالبات تنفذ برنامجا علميا بعنوان المواطنة البيئية  | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إدارة نشاط الطالبات تنفذ برنامجا علميا بعنوان المواطنة البيئية 

إدارة نشاط الطالبات تنفذ برنامجا علميا بعنوان المواطنة البيئية 
المناطق - تبوك - منى الريس

عقدت مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتبعا  لما ورد فيها نفذت إدارة نشاط الطالبات برنامجا علميا بعنوان المواطنة البيئية يهدف إلى المساهمة في نشر مستوى الوعي البيئي والأرصاد وتوفير المناخ الآمن والبيئة السليمة بين جميع طالبات التعليم العام في المدارس والمجتمع المحلي .
وقد أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات أ. هدى المندح أن رئيسة النشاط العلمي بإدارة نشاط الطالبات أ. منى الفاضلي وضعت خطة متكاملة لهذا البرنامج ، كما حثت بالوقت نفسه جميع المدارس على تفعيله خلال الإذاعة الصباحية والمحاضرات والندوات والمسابقات ، وكذلك الطالبات من خلال المشاركة بتنفيذ المسابقات التي تضمنها البرنامج وهي أفضل رسم بيئي توعوي ، أفضل تصوير فوتوغرافي ، أفضل قصة بيئية ، أفضل مبادرة بيئية ، أفضل فيلم بيئي ، أفضل مقال وإرسالها لإدارة نشاط الطالبات .

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