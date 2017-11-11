إدارة نشاط الطالبات تنفذ برنامجا علميا بعنوان المواطنة البيئية 

عقدت مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتبعا لما ورد فيها نفذت إدارة نشاط الطالبات برنامجا علميا بعنوان المواطنة البيئية يهدف إلى المساهمة في نشر مستوى الوعي البيئي والأرصاد وتوفير المناخ الآمن والبيئة السليمة بين جميع طالبات التعليم العام في المدارس والمجتمع المحلي .

وقد أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات أ. هدى المندح أن رئيسة النشاط العلمي بإدارة نشاط الطالبات أ. منى الفاضلي وضعت خطة متكاملة لهذا البرنامج ، كما حثت بالوقت نفسه جميع المدارس على تفعيله خلال الإذاعة الصباحية والمحاضرات والندوات والمسابقات ، وكذلك الطالبات من خلال المشاركة بتنفيذ المسابقات التي تضمنها البرنامج وهي أفضل رسم بيئي توعوي ، أفضل تصوير فوتوغرافي ، أفضل قصة بيئية ، أفضل مبادرة بيئية ، أفضل فيلم بيئي ، أفضل مقال وإرسالها لإدارة نشاط الطالبات .