نشاط الطالبات يختتم البرنامج التدريبي الرسم والتصوير التشكيلي

استعدادا للمشاركة في المشروع الوزاري أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطالبات وبمتابعة من مديرة إدارة نشاط الطالبات أ. هدى المندح البرنامج التدريبي الرسم والتصوير التشكيلي والذي يهدف إلى تنمية مهارات الرسم لدى طالبات جميع المراحل والتربية الخاصة .

وقد تناول البرنامج عدة محاور ( أسرتنا ) للمرحلة الابتدائية ، ورؤيتنا المستقبلية

، تراثنا السعودي للمرحلتين المتوسطة والثانوية .

وأقيم البرنامج في الابتدائية السابعة والأربعين واستمر لمدة يومين حيث حضرته اثنان وتسعون طالبة .

وبنهاية البرنامج قدمت مديرة مركز تدريب الطالبات أ. فرجة الشمري الشكر للمدرسة المستضيفة ممثلة بقائدة المدرسة أ.جملاء العنزي على الجهود المبذولة من الجميع خلال الاستضافة.

والجدير بالذكر أن الطالبات المشاركات ستعقد لهن تصفية نهائية والحاصلة على المركز الأول ستتأهل للمرحلة الثانية وهي التصفية الوطنية بإذن الله .