 وزير الداخلية البحريني: حريق أناِبيب النفط عمل تخريبي وإرهابي خطير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزير الداخلية البحريني: حريق أناِبيب النفط عمل تخريبي وإرهابي خطير

وزير الداخلية البحريني: حريق أناِبيب النفط عمل تخريبي وإرهابي خطير
المناطق - وكالات

قال وزير الداخلية البحريني إن حريق اناِبيب النفط عمل تخريبي وإرهابي خطير الهدف منه الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس، مضيفا أن الأعمال الإرهابية في البحرين تتم باتصالات وتوجيهات من إيران.

وأكدت الوزارة على لسان وزيرها أن حادث حريق أنبوب النفط الذي حدث أمس، هو عمل إرهابي خطير من الأعمال التخريبية، الهدف منه الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس.

وقالت الوزارة في بيان لها إن وزير الداخلية انتقل لموقع حريق أنبوب النفط وأكد أن الدفاع المدني تعامل مع الحريق منذ اللحظة الأولى وتمكن من السيطرة عليه في وقت قياسي.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية باشرت عمليات البحث والتحري لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، بينما أسفرت أعمال المعاينة ورفع الأدلة المادية عن أن الحادث بفعل فاعل، وجار العمل على تحديد هوية العناصر المشتبه بارتكابها هذه الجريمة والقبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة.

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