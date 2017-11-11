 الطيران المصري يُدمر 10 سيارات بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الطيران المصري يُدمر 10 سيارات بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية

الطيران المصري يُدمر 10 سيارات بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية
المناطق - وكالات

أكد بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية، أن القوات الجوية، بالتعاون مع قوات حرس الحدود، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، تواصل مسح واستطلاع المنطقة الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وأنها تمكنت من اكتشاف وتتبع 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، على خط الحدود الغربية المصرية.

وأشارت القوات المسلحة المصرية، في بيانها، إلى أن القوات الجوية تعاملت مع السيارات ودمرتها تدميراً كاملاً، وقضت على العناصر الموجودة بداخلها.

وأوضحت القوات المسلحة، أنها مستمرة في بذل الجهود لتأمين جميع حدود الدولة المصرية، ومطاردة العناصر التكفيرية، والعناصر المتسللة عبر الحدود، لزعزعة استقرار الدولة.

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