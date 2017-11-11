 مختص تسويق : التطبيقات الحديثة نقطة التقاء بين المؤسسات والمستهلكين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مختص تسويق : التطبيقات الحديثة نقطة التقاء بين المؤسسات والمستهلكين

مختص تسويق : التطبيقات الحديثة نقطة التقاء بين المؤسسات والمستهلكين
المناطق _ عادل الزهراني

أكد المختص في الخدمات التسويقية حمدان المالكي أنه أصبحت التطبيقات الحديثة نقطة التقاء مهمة بين المستهلكين والمؤسسات وذلك من خلال ما تطرحه المؤسسات سواء عقارية أو تجارية أو إعلانات للتوظيف وغيرها عبر منصات التطبيقات الحديثة.
وأوضح المالكي أنه لم تعد هناك حاجة إلى قطع المسافات والذهاب إلى أي مكان للبحث عن عقار للبيع أو الإيجار أو تسويقه أو البحث عن الوظائف أو السلع التجارية بل يمكن للراغبين في ذلك إيجاد الخيارات المتعددة والمفاضلة بينها بضغطة زر أو بلمسه شاشة عبر التطبيقات المخصصة لمثل هذه الأمور مثل تطبيق حواس الخير وغيرها حيث تمثل هذه التطبيقات وغيرها وسيلة وحل لكثير من المستخدمين والباحثين عن العقارات والوظائف مبيناً أن هذه الوسائل الإعلانية أكثر فعالية من الوسائل التقليدية.

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