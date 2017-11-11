 أمير تبوك يتابع ويوجه بالتعامل مع إنقاذ ثلاث أطفال من والدهم وضمان سلامتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يتابع ويوجه بالتعامل مع إنقاذ ثلاث أطفال من والدهم وضمان سلامتهم

أمير تبوك يتابع ويوجه بالتعامل مع إنقاذ ثلاث أطفال من والدهم وضمان سلامتهم
المناطق _ تبوك

اشارة الى ما تناقلته عدد من المواقع الإلكترونية  ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إنقاذ حياة ثلاث اطفال هدد والدهم بحرقهم والقذف بهم من شرفة إحدى الشقق ظهر اليوم في مدينة تبوك أوضح المتحدث الرسمي بإمارة تبوك ان صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة قد تابع الحدث منذ بدايته ووجه في حينه الجهات المختصة بالتعامل مع الموضوع بما يكفل سلامة الجميع وهو ما تم ولله الحمد من خلال تواجد رجال الدفاع المدني والدوريات الأمنية وتمت السيطرة على الموقف وانزال الاب وأطفاله .. وتم إيقاف الأب وإحالته للنيابة العامة.وتأمين الأطفال لذويهم سالمين.

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