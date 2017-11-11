نائب الرئيس اليمني يثمن موقف التحالف العربي المساند للشرعية في بلاده ضد الانقلاب

ثمّن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، موقف دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية المساند للشرعية في بلاده ضد الانقلابيين.

وشدد خلال خلال لقائه ، اليوم ، مدراء عموم ونواب الشرطة بعدد من محافظات اليمن، على مضاعفة الجهود الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار بمختلف المحافظات والمناطق، ورفع الحس الأمني وتمثيل الدولة بأخلاقياتها ومبادئها.

وناقش اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية ، آلية التعامل مع مختلف الجرائم والحوادث التي تحاول الإخلال بالأمن والسكينة العامة، موجهاً بضرورة التعامل بيقظة وحذر وحزم مع الأعمال الإرهابية وعدم التهاون معها.