 توضيح من أرامكو السعودية بشأن تعرض أحد خطوط الزيت الخام لحادثٍ تخريبي في مملكة البحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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توضيح من أرامكو السعودية بشأن تعرض أحد خطوط الزيت الخام لحادثٍ تخريبي في مملكة البحرين

توضيح من أرامكو السعودية بشأن تعرض أحد خطوط الزيت الخام لحادثٍ تخريبي في مملكة البحرين
المناطق _ الرياض

إشارة إلى الاستفسارات بخصوص الحادث التخريبي الذي وقع في مملكة البحرين، تودّ أرامكو السعودية أن توضّح بأنه في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة 21 صفر 1439هـ الموافق 10 نوفمبر 2017م، اندلع حريق في أحد خطوط أنابيب الزيت الخام في مدينة حمد بمملكة البحرين، ما ترتب عليه إيقاف فوري لضخ الزيت الخام من محطة الضخ في الظهران والتي تغذي مصفاة شركة بابكو في البحرين عبر هذا الخط.
ولم ينتج ولله الحمد أية خسائر بشرية جراء هذا الحادث.

وقد جرى إخلاء منطقة الحادث وعزل الصمامات المتصلة بهذا الخط حتى تكتمل أعمال التحقيق لمعرفة أسباب الحادث، واستكمال أعمال الصيانة وإعادة تأهيل خط الأنابيب للتشغيل.

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