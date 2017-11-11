سفارة المملكة في لبنان: الحريري يقرر عدم العودة إلى لبنان وبقائه في المملكة بإرادته

كشف القائم بأعمال سفارة المملكة في لبنان وليد البخاري، اليوم (السبت)، أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد يقرر عدم العودة إلى لبنان، وأن بقائه في المملكة بإرادته.

ونفى البخاري، خلال استقباله وفداً عشائرياً متضامناً مع المملكة، أن يكون رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري رهن الإقامة الجبرية، موضحًا أن وجوده في المملكة بإرادته الحرة.

وأضاف البخاري أن مسألة عودة الحريري إلى لبنان رهن به شخصياً وربما يقرر عدم العودة لأسباب أمنية وخشية تعرضه لاغتيال.

يذكر أن سعد الحريري استقال السبت الماضي من منصبه رئيسا للوزراء خلال وجوده بالمملكة، ولم يعد إلى لبنان منذ ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه يخشى على حياته إذا عاد إلى هناك.