 سفارة المملكة في لبنان: الحريري يقرر عدم العودة إلى لبنان وبقائه في المملكة بإرادته | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سفارة المملكة في لبنان: الحريري يقرر عدم العودة إلى لبنان وبقائه في المملكة بإرادته توضيح من أرامكو السعودية بشأن تعرض أحد خطوط الزيت الخام لحادثٍ تخريبي في مملكة البحرين نائب الرئيس اليمني يثمن موقف التحالف العربي المساند للشرعية في بلاده ضد الانقلاب أمير تبوك يتابع ويوجه بالتعامل مع إنقاذ ثلاث أطفال من والدهم وضمان سلامتهم مختص تسويق : التطبيقات الحديثة نقطة التقاء بين المؤسسات والمستهلكين التحالف: إحباط مخطط حوثياً وشيك على إستهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية الطيران المصري يُدمر 10 سيارات بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية وزير الداخلية البحريني: حريق أناِبيب النفط عمل تخريبي وإرهابي خطير نشاط الطالبات يختتم البرنامج التدريبي الرسم والتصوير التشكيلي إدارة نشاط الطالبات تنفذ برنامجا علميا بعنوان المواطنة البيئية  أمير الباحة يرأس غدا جلسات مجلس المنطقة معرض للأسر المنتجة على بحيرة دومة الجندل

سفارة المملكة في لبنان: الحريري يقرر عدم العودة إلى لبنان وبقائه في المملكة بإرادته

سفارة المملكة في لبنان: الحريري يقرر عدم العودة إلى لبنان وبقائه في المملكة بإرادته
المناطق _ الرياض

كشف القائم بأعمال سفارة المملكة  في لبنان وليد البخاري، اليوم (السبت)، أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد يقرر عدم العودة إلى لبنان، وأن بقائه في المملكة بإرادته.

ونفى البخاري، خلال استقباله وفداً عشائرياً متضامناً مع المملكة، أن يكون رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري رهن الإقامة الجبرية، موضحًا أن وجوده في المملكة بإرادته الحرة.

وأضاف البخاري أن مسألة عودة الحريري إلى لبنان رهن به شخصياً وربما يقرر عدم العودة لأسباب أمنية وخشية تعرضه لاغتيال.

يذكر أن سعد الحريري استقال السبت الماضي من منصبه رئيسا للوزراء خلال وجوده بالمملكة، ولم يعد إلى لبنان منذ ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه يخشى على حياته إذا عاد إلى هناك.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>