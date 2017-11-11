أمين الطائف يدشن حملة اغرسها لتشجير الطائف

دشن أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل حملة تشجير الطائف وسط حضور عدد من مديري الدوائر الحكومية ومهندسي أمانة الطائف وشباب الطائف وعدد من الفرق الشبابية التطوعية

وبدأ أمين الطائف الحملة بغرس الشتلة الأولى بمنتزه الردف معلناً بذلك انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة اغرسها لتشجير الطائف حيث كانت المرحلة الأولى مرحلة توعوية تثقيفية نشر من خلالها الوعي والرسائل الإعلامية لفوائد التشجير البيئية والجمالية والصحية التي تنعكس على محافظة الطائف ،

من جهته أشاد أمين الطائف بهذه المبادرة الغير مستغربة على أبناء الطائف وبنات الطائف واكد على دعمه لتشجير الطائف وأن الأمانة تدعم هذه الحملة سواء في الحدائق او الاماكن المفتوحة والأحياء ،

الجدير بالذكر ان الاسبوع القادم سيخصص يوم السبت لمبادرة تشجير الطائف بأيدي سيدات الطائف وبناته في عمل منهجي ومرحلي تقوم عليه هذه المبادرة ليكون جمال الطائف مزهر ومثمر بأيدي أبنائه.