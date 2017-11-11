 وزارة الطاقة تستنكر العمل العدواني على خط الأنابيب في منطقة بوري وتعلق ضخ الزيت إلى البحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزارة الطاقة تستنكر العمل العدواني على خط الأنابيب في منطقة بوري وتعلق ضخ الزيت إلى البحرين

وزارة الطاقة تستنكر العمل العدواني على خط الأنابيب في منطقة بوري وتعلق ضخ الزيت إلى البحرين
المناطق _ واس

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن دعمها الكامل لأشقائها في قطاع الطاقة بمملكة البحرين في مواجهة العمل العدواني الذي وقع على خط الأنابيب في منطقة بوري، الذي تم على إثره تعليق ضخ الزيت إلى مملكة البحرين، معربة عن شجبها واستنكارها لهذا العمل الجبان.
وأشادت الوزارة بقدرة الجهات المعنية في البحرين على مواجهة الحريق الذي نجم عن هذا العدوان ونجاحها في احتوائه في وقت قياسي، مؤكدة أنها تضع جميع إمكاناتها لمساندة قطاع الطاقة في مملكة البحرين الشقيقة.
وأكدت وزارة الطاقة أنها رفعت من احتياطاتها الأمنية في كل مرافقها، وأن جميع هذه المرافق تتمتع بأعلى مستويات الحماية والسلامة.

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