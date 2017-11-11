 هادي :المملكة تسهم بوضع وديعة مالية قدرها 2 مليار دولار لصالح البنك المركزي اليمني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هادي :المملكة تسهم بوضع وديعة مالية قدرها 2 مليار دولار لصالح البنك المركزي اليمني وزارة الطاقة تستنكر العمل العدواني على خط الأنابيب في منطقة بوري وتعلق ضخ الزيت إلى البحرين أمين الطائف يدشن حملة اغرسها لتشجير الطائف سفارة المملكة في لبنان: الحريري يقرر عدم العودة إلى لبنان وبقائه في المملكة بإرادته توضيح من أرامكو السعودية بشأن تعرض أحد خطوط الزيت الخام لحادثٍ تخريبي في مملكة البحرين نائب الرئيس اليمني يثمن موقف التحالف العربي المساند للشرعية في بلاده ضد الانقلاب أمير تبوك يتابع ويوجه بالتعامل مع إنقاذ ثلاث أطفال من والدهم وضمان سلامتهم مختص تسويق : التطبيقات الحديثة نقطة التقاء بين المؤسسات والمستهلكين التحالف: إحباط مخطط حوثياً وشيك على إستهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية الطيران المصري يُدمر 10 سيارات بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية وزير الداخلية البحريني: حريق أناِبيب النفط عمل تخريبي وإرهابي خطير نشاط الطالبات يختتم البرنامج التدريبي الرسم والتصوير التشكيلي

هادي :المملكة تسهم بوضع وديعة مالية قدرها 2 مليار دولار لصالح البنك المركزي اليمني

هادي :المملكة تسهم بوضع وديعة مالية قدرها 2 مليار دولار لصالح البنك المركزي اليمني
المناطق _ الرياض

أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، أن المملكة  ساهمت بوضع وديعة مالية قدرها 2 مليار دولار لصالح البنك المركزي اليمني، بهدف دعم استقرار العملة اليمنية وتأمين الوقود واحتياجات الكهرباء بصورة منتظمة لمدة عام لتحقيق الاستقرار في المدن والمحافظات.

وأضاف أن المملكة خصصت مبالغ لإعادة إعمار اليمن، وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرق والكهرباء والمياه وغيرها ابتداء من يناير 2018.

ودعا كافة الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية الداعمة للشرعية للوقوف إلى جانبها ودعمها بما يضمن تحقيق الأهداف.

وأشاد الرئيس اليمني بالبطولات والتضحيات الجسيمة التي يجترحها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف بقيادة المملكة في مختلف المواقع والجبهات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>