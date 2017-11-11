هادي :المملكة تسهم بوضع وديعة مالية قدرها 2 مليار دولار لصالح البنك المركزي اليمني

أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، أن المملكة ساهمت بوضع وديعة مالية قدرها 2 مليار دولار لصالح البنك المركزي اليمني، بهدف دعم استقرار العملة اليمنية وتأمين الوقود واحتياجات الكهرباء بصورة منتظمة لمدة عام لتحقيق الاستقرار في المدن والمحافظات.

وأضاف أن المملكة خصصت مبالغ لإعادة إعمار اليمن، وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرق والكهرباء والمياه وغيرها ابتداء من يناير 2018.

ودعا كافة الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية الداعمة للشرعية للوقوف إلى جانبها ودعمها بما يضمن تحقيق الأهداف.

وأشاد الرئيس اليمني بالبطولات والتضحيات الجسيمة التي يجترحها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف بقيادة المملكة في مختلف المواقع والجبهات.