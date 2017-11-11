تحذير عن إمكانية سقوط شظايا محطة فضائية صينية على عدد من المدن الأمريكية أو الأوروبية

حذّر خبراء من إمكانية سقوط شظايا محطة فضائية صينية على عدد من المدن الأمريكية أو الأوروبية في فبراير المقبل.

ويعمل خبراء الفضاء بجدّ على تتبع موقع محطة “تيانجونج -1″، التي خرجت عن السيطرة عام 2016 وأصبح من الصعب التحكم فيها.

ويؤكد الخبراء أنّ المحطة البالغ وزنها 8.5 طن تتواجد في مسار تصادمي مع الأرض، بحسب موقع “نيوزويك”.

ونقل الموقع عن رئيس مكتب الحطام الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية هولجر كراج، قوله: “نظرًا لهندسة مدار المحطة، يمكننا بالفعل استبعاد إمكانية سقوط شظايا فوق أي بقعة أكثر شمالًا من 43 درجة شمالًا، أو إلى الجنوب أكثر من 43 درجة مئوية”.

ويعني ذلك أنّ المحطة ستسقط على أي بقعة على الأرض بين خطوط العرض المذكورة، التي تضمّ عدة دول أوروبية.

وتقول تلك التنبؤات: إنّ الحطام من “تيانجونج –”1 يمكن أن يسقط على مدن مثل لوس أنجلوس أو نيويورك، أو حتى الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، أما بالنسبة للإطار الزمني، فإنّ أفضل التقديرات تضع تاريخ الحادث في فبراير 2018.