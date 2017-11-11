8 علامات تدل أنك ذكي

تشير الأبحاث العلمية الحديثة إلى وجود بعض الخصائص والمميزات التي يتميز بها الأشخاص الأذكياء عن غيرهم من البشر، وقد تكون هذه الخصائص غريبة بالنسبة إلى البعض للوهلة الأولى ولكنها مشتركة في الأشخاص الذين يتميزون بمعدلات ذكاء عالية.

وفقاً لصحيفة “ذا صن”البريطانية فمن هذه الخصائص التي لو وجدت بعضها فيك فهذا يعني أنك تتميز بمعدل ذكاء أعلى مما كنت تتوقع:

1- قوة التركيز:

إن الناس الذين لا يمكن تشتيت تركيزهم أو صرف انتباههم عن أشياء معينة هم أذكياء للغاية، كما تشير ورقة بحثية نشرت في 2013 في علم الأحياء.

2- تتميز بدرجة عالية من التكيف:

إن الناس الأذكياء أكثر قدرة على التكيف والازدهار في البيئات المختلفة، فالأشخاص الأذكياء قادرين على تغيير السلوكيات الخاصة بهم من أجل التعامل الأكثر فاعلية مع البيئة الجديدة.

3- لديك فضول لا تشبع

ألبرت أينشتاين قال: “ليس لدي مواهب خاصة، أنا فقط لدي فضول غريب”.

وتشير دراسة نشرت في عام 2016، في مجلة الفروق الفردية، إلى أن هناك صلة بين الذكاء في الطفولة والانفتاح على الأفكار المختلفة والفضول من أجل المعرفة.

4- أنت منفتح

الناس الذكية لا تغلق نفسها على الأفكار الجديدة أو المخالفة، فالأشخاص الأذكياء مستعدون لقبول وجهات نظر أخرى ذات قيمة وبعقلية واسعة ومنفتحون حول الحلول البديلة.

5- لديك قدرة عالية على ضبط النفس:

الناس الأذكياء قادرون على التغلب على الاندفاع من خلال “التخطيط وتوضيح الأهداف واستكشاف الاستراتيجيات البديلة والنظر في العواقب قبل أن تبدأ”.

6-تتميز بحس فكاهي:

يتميز الأشخاص الأذكياء بحس كبير من الفكاهة، فوجدت دراسة أجراها باحثون من جامعه نيو مكسيكو أن الذكاء ينعكس على الذكاء اللفظي فيجعل الأشخاص طريفين، ولديهم حس من الذكاء الاجتماعي.

7-أنت حساس لتجارب الآخرين:

الأذكياء يمكن أن يشعروا تقريبا بما يفكر فيه الشخص الآخر ويكون أحد المشاركين لأحاسيسه وأفكاره، وبعض علماء النفس يقولون إن التعاطف ربما يتماشى مع احتياجات ومشاعر الآخرين والتصرف بطريقة حساسة لتلك الاحتياجات، هو عنصر أساسي من الذكاء العاطفي.

8-التفكر في الأسئلة الكبيرة:

الأفراد الأذكياء، يتساءلون كثيرا عن الكون ومعنى الحياة، وما هو أكثر من ذلك، وقد يكون الارتباك الوجودي هو أحد الأسباب التي تجعل الناس الأذكياء أكثر عرضه للقلق.