 البيت الأبيض يدعو الجميع إلى احترام سيادة لبنان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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البيت الأبيض يدعو الجميع إلى احترام سيادة لبنان

البيت الأبيض يدعو الجميع إلى احترام سيادة لبنان
المناطق _ متابعات

دعت الولايات المتحدة السبت جميع الدول والأطراف على احترام سيادة لبنان عقب الفراغ في السلطة الذي أحدثته استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري غير المتوقعة.

وأفاد بيان صادر عن الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز أن “الولايات المتحدة تدعو جميع الدول والأحزاب إلى احترام سيادة لبنان واستقلاله وآلياته الدستورية”.

وأضافت أن واشنطن ترى في الحريري “شريكا جديرا بالثقة” و”تؤكد أن الجيش اللبناني وقوات الامن اللبنانية هي السلطات الأمنية الشرعية الوحيدة في لبنان”.

وتابعت “في هذه المرحلة الدقيقة، ترفض الولايات المتحدة كذلك أي محاولات من قبل الميليشيات داخل لبنان أو أي قوات أجنبية لتهديد استقرار لبنان وتقويض المؤسسات الحكومية اللبنانية أو استخدام لبنان كقاعدة لتهديد دول أخرى في المنطقة”.

وأدلى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس بتصريحات مشابهة لتلك الصادرة عن البيت الأبيض، محذرا من استخدام لبنان مسرحا لخوض “نزاعات بالوكالة”.

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