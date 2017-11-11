17 ألف طالب من الشرقية في المنصة الرقمية “بوابة المستقبل”

قطعت خمسون مدرسة للبنين والبنات بتعليم المنطقة الشرقية ضمن مبادرة وزارة التعليم في التحول الرقمي بوابة المستقبل قرابة 15 الف ساعة تدريبيةلـ 131 معلم ومعلمة على مستوى المنطقة الشرقية، و 200 إداري، بالإضافة إلى 332 من منسوبي الإشراف التربوي وقياديي إدارة تعليم المنطقة الشرقية، وتضمن التدريب دورات لتفعيل البوابة واستخدامها بالإضافة إلى دورات مكثفة للتدريب على كيفية رفع المناهج والجداول الدراسية.

ويأتي هذا المشروع الرقمي بهدف بناء أجيال الوطن والتحول نحو التعلم الرقمي لتحقيق رؤية 2030 بغية استفادة الطلاب والطالبات من أحدث التقنيات وتوجيههم نحو الاستخدام الإيجابي للتقنية والتوسع في عمليات التعليم التي تمكن الطالب والطالبة من اكتساب المهارات الشخصية مما يجعله أكثر جاهزية للدراسة الجامعية وكذلك سوق العمل .

وقد بدأ 17 ألف طالب في المنطقة الشرقية التعليم الإلكتروني ضمن مبادرة (بوابة المستقبل)، حيث تتم العملية التعليمية عبر منصة البوابة، والتي تمكن الطالب من متابعة دروسه وحل واجباته في أي وقت ومن أي مكان، بالإضافة إلى مشاهدة شروحات للمواد على المنصة، مع إمكانية التواصل بين المدرسة واولياء الأمور .

كما تقدم البوابة مجموعة من الخدمات التعليمية منها نظام إدارة التعلم من خلاله يتم تقديم محتوى إثرائي تفاعلي للطلاب ويتيح للمعلم رفع الواجبات المنزلية وأوراق العمل بالإضافة إلى الاختبارات الإلكترونية وتكوين بنك أسئلة وتقديم خطة فصلية وتقديم التحضير الإلكتروني وخدمة التواصل السريع مع الطلاب واولياء أمورهم إلى جانب إتاحة فرصة الاطلاع على البرنامج اليومي الأسبوعي للمعلمين والطلاب وإدارة المدرسة وجدولة الفصول الافتراضية للطلاب كما تدعم البوابة نظام النقاط التنافسي الخاص بالطلاب لقياس مدى تفاعلهم والاستفادة من البوابة وخدماتها المتميزة.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس عقب لقائه بمسؤولي التحول الرقمي بتعليم الشرقية في ختام ورشة التدريب التي قدمت لهم بأن هذه المبادرة ستعزز من الإستراتجيات التربوية التي تدعم فرص التعلم الذاتي وذلك بإيجاد بيئة تعلمية تفاعلية إثرائية رقمية يكون محورها الطالب والطالبة مما سينعكس حتما بصورة ايجابية على المستوى المعرفي لهم .

وأضاف المديرس بأن مبادرة وزارة التعليم في مشروعها بوابة المستقبل وبالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم للتحول نحو التعلم الرقمي جعلت من الطالب والطالبة نواة العملية التعليمية ومحورا أساسيا في خلق بيئة جاذبة وجديدة تعتمد على التقنية في ايصال المعرفة وزيادة حصيلة الطلاب والطالبات العلمية كما تدعم تطوير قدرات المعلمين في العملية التعليمية كونها منصة إثرائية متعددة تساعد المعلم والمعلمة على التنوع في تنفيذ الدروس وعرض العلوم فهي بمثابة الأمل الذي يقود إلى نهضة تعليمية مؤثرة ذات تأثير إيجابي على الطلبة .

يذكر أن مبادرة (بوابة المستقبل) هي إحدى مبادرات وزارة التعليم للتحول الوطني 2020 والخاصة بالتحول نحو التعليم الرقمي، وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى 150 مدرسة في ثلاث مناطق الشرقية، والرياض، وجدة، لتتوسع إلى 1500 مدرسة في العام القادم حتى تعمم على جميع مدارس المملكة بحلول عام 2020.