برئاسة د. الصغير رئيس لجنة الفساد في جامعة الإمام يعقدون أول اجتماع تحقيقي، أمس الجمعة

بناء على التوجيهات الكريمة الصادرة في هذا الشأن، عقدت لجنة مكافحة الفساد الإداري والمالي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتي ترأسها سعادة د. عبدالرحمن بن عبدالله الصغير وكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات،

عقدت اللجنة اجتماعها الأول بحضور جهات رقابية وقانونية ومالية مختصة مساء يوم الجمعة 21/ 2/ 1439هـ،

حيث باشرت اللجنة أعمالها بالنظر في بعض القضايا التي من شأنها تم استدعاء بعض مسؤولي الجامعة للتحقيق معهم وإستيضاح بعض الإجراءات المخالفة لاتخاذ القرارات الصارمة حيالها.

وقد أقرت اللجنة أن تكون اجتماعاتها بشكل يومي ، للوصول ومعرفة ما اذا كان هناك مايستلزم الوقوف عليه في أي فساد مالي او إداري، لتحقيق تطلعات ما وجه به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين-حفظهما الله- بالقضاء على الفساد في كافة قطاعات الدولة.

وبين د الصغير بأنه يمكن التواصل مع اللجنة بصورة مباشرة، على الفاكس رقم 0112590194

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