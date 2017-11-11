 برئاسة د. الصغير رئيس لجنة الفساد في جامعة الإمام يعقدون أول اجتماع تحقيقي، أمس الجمعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

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برئاسة د. الصغير رئيس لجنة الفساد في جامعة الإمام يعقدون أول اجتماع تحقيقي، أمس الجمعة

برئاسة د. الصغير رئيس لجنة الفساد في جامعة الإمام يعقدون أول اجتماع تحقيقي، أمس الجمعة
المناطق _وليد الحمود
بناء على التوجيهات الكريمة الصادرة في هذا الشأن، عقدت لجنة مكافحة الفساد الإداري والمالي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتي ترأسها سعادة د. عبدالرحمن بن عبدالله الصغير وكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات،
عقدت اللجنة اجتماعها الأول بحضور جهات رقابية وقانونية ومالية مختصة مساء يوم الجمعة 21/ 2/ 1439هـ،
حيث باشرت اللجنة أعمالها بالنظر في بعض القضايا التي من شأنها تم استدعاء بعض مسؤولي الجامعة للتحقيق معهم وإستيضاح بعض الإجراءات المخالفة لاتخاذ القرارات الصارمة حيالها.
وقد أقرت اللجنة أن تكون اجتماعاتها بشكل يومي ، للوصول ومعرفة ما اذا كان هناك مايستلزم الوقوف عليه في أي فساد مالي او إداري، لتحقيق تطلعات ما وجه به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين-حفظهما الله- بالقضاء على الفساد في كافة قطاعات الدولة.
وبين د الصغير  بأنه يمكن التواصل مع اللجنة بصورة مباشرة، على الفاكس رقم 0112590194
او ايميل

 

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