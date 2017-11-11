مدرب الاتفاق يرفع المخزون اللياقي قبل مواجهة أحد

خصص مدرب الاتفاق الصربي ميودراغ يسيتش تدريبات فريقه اليوم السبت والتي أجراها على الملعب الرديف بالنادي على الجانب اللياقية رغبة منه في رفع المخزون اللياقي للاعبين خلال فترة التوقف، وقبل العودة لاستئناف مباريات الفريق في الدوري السعودي للمحترفين والتي سيدشنها بمواجهة أحد يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ يسيتش في رسم رؤيته الفنية للمباراة يوم غدٍ الأحد حيث سيطبق تصوراته للمباراة من خلال المناورة التي سيعتمدها والتي سيحدد من خلالها الطريقة والتشكيلة التي سيدخل بهما المواجهة.

ويسعى يسيتش إلى تعويض الفراغ الذي سيخلفه غياب مدافع الفريق سعد خيري ولاعب الوسط السلوفيني فيليب كيس اللذين سيغيبان بداعي حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة، إلى جانب تعويض غياب عدد من اللاعبين المشاركين مع المنتخب الأولمبي.

وكان المدرب الصربي قد أشرك عدد من اللاعبين من خارج القائمة الأساسية في مواجهة الباطن الودية والتي كسبها بنتيجة 2-1 سعياً منه لخلق مزيد من الانسجام بين عناصر الفريق.

من جهته أكد مدير الفريق سياف البيشي أن العمل جارٍ حالياً على سد الفراغ الذي سيخلفه غياب عدد من اللاعبين في مواجهة أحد المقبل، مبدياً ثقته في جميع عناصر الفريق بأن يكونوا في مستوى المسؤلية لمواصلة حصد النقاط وتصحيح مركز الفريق في الدوري.